Гроші – на округ депутатів обласної ради

75 мільйонів гривень обласного бюджету розвитку розподілили посадовці Рівненської ОДА та затвердили члени бюджетної комісії облради.

Гроші на будівництво та ремонти бюджетних закладів та об’єктів інфраструктури виділяють щороку. І принцип їхнього розподілу залишається незмінним: отримують фінансування, у першу чергу, ті об’єкти, за які клопочуть близькі до влади депутати. Втім, цього року додався і новий принцип: орієнтувалися також на населені пункти, де цієї весни мають бути вибори до ОТГ.

На Радивилівський район виділено 1 млн. грн.: на ремонт системи опалення, електроосвітлення, зовнішнє опорядження будівлі, протипожежні заходи, внутрішнє опорядження окремих приміщень пологово-гінекологічного відділення Радивилівської районної лікарні (округ Миколи Руцького від «Батьківщини» та Анатолія Грисюка від «Конкретних справ»).

За публікацією: https://rivnepost.rv.ua/news/rivnenska-oda-rozdilila-hroshi-po-koloroviy-skhemi-interaktyvna-karta