І стало місто Радивилів – мов писанка

До найбільшого свята всієї християнської родини – Світлого Воскресіння Христового – вперше у нашому місті Радивилові було проведено масштабну передвеликодню акцію. Результатом креативного підходу та творчих пошуків її учасників стали вражаючої краси рукотворні інсталяції, якими нині облаштований кожен куточок на центральній площі Незалежності.

Хто не гляне – не в силах втриматися від вдячних компліментів: оце так постаралися! Стало місто красиве, мов великодній рушник! Цьогоріч довкола ідеї перетворити центр нашої об’єднаної громади на видовищний писанковий сад згуртувалися педагогічні колективи. Наступної весни, як поінформували у міській раді, цю хорошу ініціативу можуть продовжити і прості громадяни, які люблять свою спільну домівку і, як небайдужі господарі, можуть теж виявити активність та власні бачення щодо її ошатності та привабливого вигляду.

Як зауважив заступник міського голови О.Пастух, долучитися до цієї акції можуть усі родини з числа як міських, так і сільських жителів. Достатнього всього лише проявити крихту творчості та оздобити цими днями своє подвір’я або прилеглу до нього територію на святковий лад. Приємно, якщо на такий творчий благоустрій належно відреагують і місцеві підприємці та декорують вітрини своїх торговельний закладів великодньою атрибутикою.

(Із сайту Радивилівської ОТГ).