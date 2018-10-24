Іван Дурда: присвятив себе людям Радивилівщини

Відійшов у вічність на 92-му році життя кандидат медичних наук, лікар-хірург, учасник бойових дій Другої світової війни Іван Йосипович Дурда, який більш як півстоліття присвятив себе служінню людям Радивилівщини – хірургом Радивилівської районної лікарні він працював з 1957 до 2008 року.

Народився Іван Йосипович Дурда 11 вересня 1927 року в селі Гаї-Бучацькі на Тернопільщині у землеробській родині. Середню освіту здобував за часів Польщі, першого приходу в наш край радянської влади і в роки війни. Йому було щойно сімнадцять, коли в 1944 році призвали в Червону армію. У червні 1945 року відправили на Далекий Схід. Брав участь у бойових діях, мав бойові нагороди.

Після демобілізації закінчив середню школу в Бучачі. Зміг поступити в Станіславський (Івано-Франківський) медичний інститут. Після закінчення вузу та інтернатури отримав направлення на Рівненщину.

У 1953 – 1956 роках завідував Підзамчівською лікарнею на 30 ліжок, затим після піврічних курсів прийшов на посаду хірурга Червоноармійської (Радивилівської) райлікарні на 50 ліжок. За півстоліття роботи виконав кілька тисяч операцій, висококваліфіковану допомогу Івана Йосиповича з вдячністю згадують численні пацієнти. У 1973 році на матеріалі з практики лікарні захистив кандидатську дисертацію. Має кілька десятків опублікованих статей у наукових медичних журналах, свого часу вніс 16 рацпропозицій з метою вдосконалення медичної техніки, апаратури та методики лікування.

Івана Дурду знали і як громадського активіста. Був серед засновників першого в районі Товариства української мови, яке діяло в лікарні, пропагував культуру мови, ідеї демократії, української державності під час виступів у селах. Очолював районну організацію Всеукраїнського товариства ветеранів, брав активну участь у заходах із вшанування Т.Шевченка, ветеранів УПА. Навіть у похилому віці друкувався зі статтями в районній газеті «Прапор перемоги» та інших виданнях.

Цьго року пішла у вічність і дружина Івана Йосиповича: Ніна Михайлівна (15.02.1933 – 27.06.2018) була лікарем-стоматологом.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.