Кір поволі підступає і до Радивилівщини

Кір поволі підступає до Рівненщини і, зокрема, Радивилівщини. У цьому році зареєстрований вже другий випадок кору. На цей раз у Радивилівському районі, де захворіла 19-річна студентка, яка навчається у Львові. Звісно 2 випадки – це не 265, як зокрема в Одеській області, але якщо ми будемо нехтувати профілактичними щепленнями, така ситуація може статись і в нашій області.

Однак не всі це розуміють і в деяких районах батьки не поспішають вести своїх дітей на щеплення. Так, у Радивилівському районі за три тижні цього року щепилось лише 22 дітей, у Корецькому – 20, а у Дубровицькому – 36 дітей. А всього з початку року в області отримали щеплення КПК вакциною 3009 дітей.

Кір може мати серйозні наслідки, особливо для дітей. Зокрема, може спричинити такі ускладнення, як запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонію, енцефаліт, і навіть призвести до смерті. Щеплення проти кору – єдиний спосіб вберегтися від захворювання.

Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Не зволікайте із щепленням. Вакцина КПК поки що є у всіх щеплювальних пунктах області, – зазначає завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» Віктор Мороз. http://ogo.ua/articles/view/2018-01-23/91500.html