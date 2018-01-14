Колядуємо і щедруємо на щастя, на здоров’я

Новорічно-Різдвяні свята на Радивилівщині тривають. Зокрема, 12 січня святкові посиденьки «Різдво в радивилівській родині» пройшли в міській бібліотеці. Етновечірка «Ой господарю, господарочку, пусти в хату Меланочку» була влаштована 13 січня в Радивилівському історичному музеї.

А сьогодні, 14 січня, в будинку культури Радивилова відбувся фестиваль коляди «На щастя, на здоров’я колядує світ» серед аматорських колективів Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

Відбувалися святкові заходи і в Крупецькій та Козинській ОТГ, у сільрадах Радивилівського району, які поки що не входять до складу об’єднаних громад.

У цьому фоторепортажі використані фотознімки Володимира Ящука, Антона Водяного та ін.