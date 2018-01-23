Концерт переможця телепроекту «Голос країни»

З ініціативи Радивилівської ОТГ у старостинську громаду села Підзамче були запрошені з концертом переможець телепроекту «Голос країни» першого сезону (2011 р.), волонтер, учасник більш як 200 благодійних концертів у зоні бойових дій на сході України Іван Ганзера та заслужений артист України Олександр Зайченко.

Глядачам було тепло і затишно від чудових виступів артистів, кожний номер супроводжувався бурхливими оплесками.

У виконанні О.Зайченка звучали авторські твори, а Іван Ганзера виконував хіти «Не плач, тату», «Путіну хана», «Коза Мар’яна», «Наливай, кума» та інші твори під супровід живого звуку. Глядачі мали змогу придбати диски з піснями Івана Ганзери, отримати його автограф та зробити фото з артистами.

Артистам щиро подякувала в.о. старости Л.Воронко, яка вручила квіти під оплески вдячних глядачів.

(За публікацією сайту ОТГ).