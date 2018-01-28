Конфедерація журналістських організацій України

Газетярі Радивилова (в минулому – Червоноармійська), які все своє життя або значну його частину присвятили журналістиці:

ВИНОГРАДОВ Юрій, фотокореспондент.

ГРИЦАЙЧУК Василь Миколайович (20 серпня 1945 – 10 квітня 2008), фотохудожник, фотограф, журналіст.

ГРИЦАК Микола Федорович (3 вересня 1949 – 13 листопада 1984), журналіст, публіцист, заступник редактора районної газети.

КОНДРАТЕНКО Олена Володарівна (27 квітня 1954 – 20 липня 2011), журналіст, редактор районної газети «Прапор перемоги».

МАЄВСЬКИЙ Антон Михайлович (17 січня 1903 – 28 квітня 1971), журналіст, редактор газети.

МАТВІЇВ Роман Іванович, журналіст.

ПОЛІЩУК Федір Фотійович, редактор.

СЕМЕРЕНКО Василь Іларіонович (11 січня 1963 – 24 грудня 2017), редактор газети «Прапор перемоги».

ТОПОРОВСЬКИЙ Віктор Остапович (13 травня 1972 – 30 травня 2002), журналіст.

ЧЕРНЕНКО-ЧЕРНІГОВСЬКИЙ Володимир Васильович, редактор.

У Києві проголошено утворення Конфедерації журналістських організацій України (КЖОУ).

У програмній заяві об’єднання, до якого увійшла низка журналістських організацій, констатовано, що національний простір України продовжує перебувати під тиском сторонніх, ворожих до України, чинників, вплив яких посилюється. Це, на думку членів КЖОУ, увиразнюється в цілеспрямованому послабленні українських ЗМІ, в тім числі за допомогою структур впливу, які прагнуть дезорганізації України в умовах російської інформаційної агресії.

На жаль, доходять висновку ініціатори об’єднання, жодна з українських професійних журналістських організацій не дала належної відповіді на виклики часу, не стала центром консолідації зусиль журналістів у справі захисту інформаційного суверенітету України і фахової протидії агресії у будь-якій формі, а також забезпечення інформаційних прав і свобод громадян та українського суспільства в цілому. Не сприяє виробленню адекватної позиції щодо інформаційної протидії російської агресії в умовах гібридної війни та налагодженню співпраці в цьому з державами демократичного світу і примиренська позиція очільників деяких організацій, яка дезорієнтує і «роззброює» журналістську спільноту.

Проголошуючи створення Конфедерації журналістських організацій України, до спілки з якою запрошено всіх журналістів, ініціатори об’єднання закликали колег до координації зусиль у справі забезпечення інформаційних прав і свобод українських громадян та суспільства, в тому числі на тимчасово окупованих та таких, що зазнали впливу російської агресії, територіях України. Завданнями КЖОУ мають бути, зокрема, відповідно до програмних засад, боротьба з депрофесіоналізацією журналістського середовища, підтримка і захист журналістів, що зазнають стороннього впливу і тиску під час професійної діяльності, об’єднання зусиль журналістських організацій різних країн у справі протидії інформаційній агресії, дезінформації, використанню маніпулятивних інформаційних технологій в умовах наразі гібридної агресії.

Учасники КЖОУ ухвалили кілька інших заяв, що стосуються актуальних професійних та суспільно значущих питань, зокрема — про сторіччя Державності України, вшанування пам’яті військових журналістів, які віддали своє життя, захищаючи Україну, щодо проблем становлення Суспільного мовлення, вшанування іноземних журналістів – дослідників Українських Голодоморів.

Примітка. Нині в Радивилові випускаються три газети, в тому числі районна громадсько-політична “Прапор перемоги” (т.в.о. редактора Людмила Антонюк), а також виходять передачі районного проводового радіо (редактор Людмила Грановська).