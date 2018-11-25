Конкурс імені Германа Жуковського в Радивилові

25 листопада в концертній залі Радивилівської дитячої школи мистецтв пройшов сьомий міжобласний конкурс юних виконавців української інструментальної музики імені композитора, уродженця Радивилова Германа Жуковського.

Після визначення порядку виступів і привітального слова секретаря міськради Радивилівської ОТГ Інни Герасимчук організовано конкурсне прослуховування учасників трьох вікових груп. Першими були виступи представників Кременецької і Бродівської музичних шкіл. А взагалі конкурсанти прибули звідусіль – з Володимирця, Острога, Млинова, села Зоря Рівненського району та інших населених пунктів. Журі мистецтвознавців з Рівного очолив професор кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений діяч мистецтв України Богдан Столярчук.

Він же провів церемонію нагородження переможців конкурсу. З важливим етапом у творчому житті учасників привітав голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик.

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