Конкурс логотипа та гасла Бродів

АВТОР · Березень 25, 2018Переглядів 14

Бродівська міська рада оголосила конкурс на креативні ідеї щодо гасла і логотипа міста. Про це ІА ZIK повідомили у Бродівській міській раді.

У міськраді запрошують усіх бажаючих і небайдужих мешканців міста взяти участь у розробці логотипа та гасла міста.

Пропозиції приймаються до 2 квітня. Після прийому пропозицій варіанти гасла і логотипа будуть виставлені в мережі інтернет для голосування. За результатами голосування буде обрано переможців.

Пропозиції в електронній формі можна надсилати на адресу mrbrody@ukr.net з поміткою «логотип-гасло Броди».

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