Конкурс віншувань у Радивилові в день Водохреща

Заключним акордом Новорічно-Різдвяних свят у Радивилівській об’єднаній територіальній громаді став проведений на Водохреще в центрі дозвілля Радивилова (кінотеатр) конкурс новорічно-різдвяних віншувань «Різдвяні канікули», підготовлений педагогічними та учнівськими колективами загальноосвітніх навчальних закладів громади.

Журі на чолі з заступником міського голови з гуманітарних питань О.Пастухом найкращими визнало виступи обох міських навчально-виховних закладів – школи-гімназії та школи-ліцею. Сьогодні ж під спів колядок та щедрівок відбулося урочисте закриття головної ялинки міста – на майдані Незалежності.

Фотознімки з конкурсу можна переглянути за цим посиланням (автор фото – Володимир Ящук): http://photo.i.ua/user/353652/507796/