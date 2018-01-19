Конкурс віншувань у Радивилові в день Водохреща

АВТОР · Січень 19, 2018Переглядів 13

Заключним акордом Новорічно-Різдвяних свят у Радивилівській об’єднаній територіальній громаді став проведений на Водохреще в центрі дозвілля Радивилова (кінотеатр) конкурс новорічно-різдвяних віншувань «Різдвяні канікули», підготовлений педагогічними та учнівськими колективами загальноосвітніх навчальних закладів громади.

Журі на чолі з заступником міського голови з гуманітарних питань О.Пастухом найкращими визнало виступи обох міських навчально-виховних закладів – школи-гімназії та школи-ліцею. Сьогодні ж під спів колядок та щедрівок відбулося урочисте закриття головної ялинки міста – на майдані Незалежності.

Фотознімки з конкурсу можна переглянути за цим посиланням (автор фото – Володимир Ящук): http://photo.i.ua/user/353652/507796/

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Володимир Ящук

Володимир Ящук

член Національної спілки журналістів України

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