Короткі новини: анонс подій

29 вересня (субота) в Радивилові на стадіоні «Колос» відбудеться міжнародний турнір з міні-футболу серед лікарів УФАМ на кубок міського голови. Початок о 10 годині. Очікується прибуття команд із десяти міст України, а також із Бреста (Білорусь).

>>> 30 вересня (неділя) в селі Підлипки Радивилівської ОТГ відбудеться мотокрос. У програмі також – виставка спідвейних мотоциклів і екстремальні стрибки мотоциклістів через автомобілі. Урочисте відкриття спортивного заходу о 12 год. Нагородження – о 18 год. Організатор – Радивилівська міська рада.

>>> 30 вересня з 14 год. – фестиваль-ярмарок «Крупецькі гостини», який пройде на території школи в Крупці. У програмі – презентація старостинських садиб Крупецької ОТГ, демонстраційний показ військової техніки, яка прибуде з однієї з військових частин, концертна програма, юшка від сільського голови, виставка-продаж меду, майстер-класи, конкурси, розваги, виставка-продаж сільгосппродукції тощо.