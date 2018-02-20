Козин, Крупець, Радивилів – ОТГ: передача землі

Держгеокадастр оприлюднив план-графік передачі земельних ділянок об’єднаним громадам. 31 січня цього року Уряд схвалив розпорядження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію, не вдаючись до змін у законодавстві.

Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року.

В Україні створено 665 об’єднаних територіальних громад, на території яких – близько 759 тис. га земель сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у комунальну власність.

Рівненські ОТГ отримають свої землі, починаючи з березня цього року і до листопада. Відповідно до графіка першою в черзі Привіленська та Тараканівська ОТГ , а в листопаді землі отримають Радивилівська та Бугринська ОТГ.

Козинська ОТГ запланована на червень, Крупецька ОТГ – на листопад 2018 року.

http://vse.rv.ua/article/stalo-vidomo-koli-otg-rivnensini-otrimaut-zemlu-u-vlasnist.html