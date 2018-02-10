Козинська ОТГ – з новою технікою

У село Козин Радивилівського району доставлено спеціальну техніку, яка була придбана на кошти інфраструктурної субвенції. Зокрема, придбано ескаватор БОРЕКС-2206 із зміщеною віссю копання, щелепним навантажувачем, відвал поворотний для грунту на базі трактора МТЗ 82.1 та причіп ПТС-4-1 з надставними бортами.

Цією технікою планується здійснювати розготання снігу, підгортання сміттєзвалищ, вивіз сміття із несанкціонованих сміттєзвалищ та інші важливі роботи на території Козинської ОТГ. Загальна вартість техніки становить 1082,5 тисячі гривень, з них 5,2 тисячі – власний внесок сільської ради, поінформував сайт ОТГ.