Крупецька об’єднана громада – недотаційна

Рейтинг ОТГ за фінансовими показниками 2017 року оприлюднили на засіданні колегії Рівненської ОДА. Оцінювали 18 громад, які вже працювали самостійно з бюджетами минулого року.

Як виявилося, тільки дві ОТГ на Рівненщині не потребують дотування – Крупецька у Радивилівському та Клесівська у Сарненському районі.

Менше 10% дотацій – у Радивилівської, Смизької та Привільненської ОТГ.

Найбільш дотаційні громади на Рівненщині – Пісківська Костопільського району та Локницька у Зарічненському. Їм не вистачає близько 40% коштів на власне утримання.

Додамо, що в області є ОТГ, які витрачають понад 40% власних доходів на утримання посадовців апарату: Пісківська та Висоцька.

Як зазначила директорка обласного департаменту фінансів Лідія Біляк, деякі ОТГ замість того, щоб оптимізувати штати після ліквідації сільрад, їх розширили. І замість того, щоб вкладати кошти у розвиток населених пунктів, витрачають їх на зарплати для посадовців.

https://rivnepost.rv.ua/news/tilki-dvi-oth-na-rivnenshchini-nedotatsiyni