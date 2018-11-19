Культурно-мистецькі заходи в Радивилові

У Радивилові спостерігається певне культурно-мистецьке пожвавлення. У кінотеатрі імені Павла Стрижака відбувся показ фільмів Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії».

У стінах рідної Радивилівської школи-ліцею 19 листопада свою нову поетичну збірку «Лінія щастя» презентувала педагог, радивилівська поетеса, член Національної спілки письменників України Галина Гнатюк.

23 листопада в міському будинку культури з 12 год. 15 хв. пройде зустріч радивилівців з митцями за програмою Українського культурного фонду. Майстри мистецтва спілкуватимуться з учнями шкіл, братимуть участь у майстер-класах, представлять виставку своїх виробів і картин. Буде й танцювальний флеш-моб. Запланована презентація «Традиції народного мистецтва Рівненщини у творах молодих митців». Завершиться акція «круглим столом» «Знай наших!».

25 листопада (неділя) в концертній залі Радивилівської дитячої школи мистецтв відбудеться 7-й міжобласний конкурс юних виконавців української інструментальної музики імені композитора-земляка Германа Жуковського. Початок о 9 год. 30 хв. Нагородження переможців намічене на 18 год.

2 грудня (неділя) Радивилівська міська бібліотека стане місцем презентації книги українського музиканта, вокаліста, лідера рок-гурту «Мері» Віктора Винника. Назва книги – «90/60/90. Без імен». Вона, як можна прочитати в соцмережах, є до певної міри автобіографічною, бо автор описує в ній цікаві історії свого шкільного і студентського життя, яке пройшло у 1990-ті роки. Зустріч з Віктором Винником запланована на 14 год.