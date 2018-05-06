Квартирного злодія спіймали в Радивилові

Поліцейські затримали 28-річного мешканця міста Червоноград Львівської області. Зловмисник, пошкодивши дверний замок, проник у квартиру жительки Радивилова та викрав ювелірні вироби й особисті речі.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Наразі його перевіряють на причетність до вчинення інших подібних злочинів.

«Жителя Львівщини затримали 4 травня, — повідомив начальник Радивилівського відділення поліції Юрій Семеренко. — Йому повідомили про підозру у вчиненні крадіжки з проникненням у помешкання за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

За скоєне львів’янину загрожує до шести років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

https://rivnepost.rv.ua/news/lvivyanina-yakiy-obikrav-kvartiru-na-rivnenshchini-zatrimali