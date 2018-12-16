Митрополит Епіфаній бував на Радивилівщині

Об’єднавчий собор обрав предстоятеля Єдиної помісної Української автокефальної церкви. Ним став кандидат на посаду від УПЦ КП єпископ Епіфаній (Сергій Думенко). Саме він отримає в січні Томос від Вселенського патріарха.

На Рівненщині Сергій Думенко кілька років працював у прес-службі Рівненського єпархіального управління: з липня 2003 по грудень 2005 року обіймав посаду секретаря-референта Рівненського єпархіального управління та особистого секретаря митрополита Рівненського і Острозького Даниїла. З ним приїздив і на Радивилівщину.

З серпня 2003 по грудень 2005 року був викладачем Рівненської духовної семінарії, а також обіймав посаду старшого помічника інспектора. З 2005 року обіймав посаду прес-секретаря Рівненського єпархіального управління.

У 2003 – 2005 роках — редактор інтернет-проекту «Рівне Православне» офіційного сайту Рівненської єпархії та член редколегії церковно-релігійної газети «Духовна нива» – офіційного друкованого органу Рівненської єпархії.

Далі Епіфаній (Сергій Думенко) у 2008 році був призначений секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Митрополит Епіфаній неодноразово бував на вшануваннях учасників Берестецької битви в Національному заповіднику в селі Пляшевій Радивилівського району.

На Соборі в Києві 15 грудня була делегація з Рівненщини, в тому числі з парафій Радивилівського благочиння УПЦ КП.

На фото: митрополит Епіфаній (поруч із патріархом Філаретом) у селі Пляшева, 2014 рік. Фото з соцмережі (автор Володимир Ящук).