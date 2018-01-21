На Бродівщині в лісі врятували зубра

20 січня о 17.21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Збруї Бродівського району в лісовому масиві в меліоративний канал впала тварина.

До місця виклику негайно виїхало пожежно-рятувальне відділення 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Броди. Як з’ясувалось на місці події, у канал глибиною 3 м впав зубр, ногами провалився під лід та самостійно не може вибратись. На момент прибуття рятувальників до місця виклику тварина вже була знесилена та була загроза її переохолодження.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою мотузки проведено роботи по витяганню тварини на поверхню. Через тривалий час перебування зубра в каналі з водою тварина зазнала значного переохолодження та самостійно не могла рухатись, тож для її порятунку проведено роботи по зігріванню.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.