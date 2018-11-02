У період з 14 по 27 жовтня я, вчитель польської мови Радивилівського НВК «Школа № 1- гімназія» Пороховнік Ірина Миколаївна, перебувала на курсах для вчителів польської мови у місті Пултуск (Польща). Курси були організовані асоціацією «Спільнота польська» та сенатом Польщі.

Було запрошено 36 слухачів з різних країн – Литви, Латвії, Молдови, Білорусії, Чехії, Норвегії та України, які мають відношення до польської мови, культури та історії (викладання польської мови в школах, засновники польських товариств у своїх країнах).

Організатори подбали про різноплановість занять. Були різні форми роботи (ігри, тренінги, перегляд фільмів), під час яких можна було дізнатися більше про культуру і традиції як у Польщі в цілому, так і безпосередньо в місті Пултуск. Проживали запрошені в історичному замку.

Навчальні заняття проводили кваліфіковані тренери Агнешка Рекош та Єва Круль. Вони навчали нас працювати в групі та колективі, проявляти свої лідерські якості, а також уміло використовувати свій час.

Напередодні виборів до органів місцевого самоврядування в Польщі учасники курсів мали змогу поспілкуватися з прем’єр-міністром цієї країни Матеушем Моравецьким, який був запрошений організаторами. Після виступу прем’єр-міністр усім присутнім вручив подарунки (прапор Польщі та лист-подяку за підтримку і розвиток польської мови і культури в своїх країнах).

Асоціація «Спільнота польська» подбала і про відпочинок. У вихідні дні ми мали змогу відвідати зоопарк у Варшаві, який входить до Європейської асоціації зоологічних садів, займає 40 гектарів на березі Вісли. Познайомилися та поспілкувалися з одним із співзасновників цього зоопарку Якубом Коласом.

Насамкінець двотижневих курсів ми отримали посвідчення та величезний запас умінь, навиків, а також емоції і задоволення, які запам’ятаються надовго.

Ірина Пороховнік, вчитель польської мови Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія».