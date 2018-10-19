На Радивилівщині на АЗС горіла вантажівка

А нетверезі водії спали. Інцидент стався 19 жовтня вранці у Радивилівському районі. Повідомлення про спрацювання тривожної кнопки на автозаправній станції надійшло до групи реагування патрульної поліції о 7-й ранку.Поліцейські, які прибули на місце події, побачили: на стоянці палає кабіна однієї з вантажівок. Інспектори ГРПП разом із працівниками заправки почали будити водіїв, аби полум’я не перекинулося на їхні автомобілі.

Оскільки існувала загроза вибуху, поліцейські почали гасити полум’я власними силами. Невдовзі на місце події прибули вогнеборці, які ліквідували загорання. Вогонь повністю знищив кабіну водія.

Усередині поліцейські виявили газовий примус. Обидва водії вантажівки були нетверезими. Один з них спав у кабіні – його витягнув працівник АЗС. Інший кермувальник заснув неподалік транспортного засобу.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі деталі інциденту.

http://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_na_azs_gorila_vantazhivka_foto_230754.html