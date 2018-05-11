На Радивилівщині рятуватимуть “Голгофу”

Картина Івана Їжакевича «Голгофа», що розміщена на фасаді Георгіївської церкви Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» у селі Пляшева Радивилівського району на Рівненщині, потребує термінової реставрації. Для цього у Рівненській ОДА була скликана нарада за участю музейників, архітекторів та художників.

Як розповів художник Ярослав Марчук, поверхня живопису зазнає деструктивних змін. Вже 53 відсотки картини повністю втрачені, а це близько ЗО квадратів. Тому питання реставрації є невідкладним, інакше можна втратити картину.