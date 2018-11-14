На Радивилівщині загинув чемпіон світу

Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Крупець до поліції надійшло сьогодні (14 листопада), близько 15 години.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “Citroen” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.

Як повідомляє офіційний сайт Національної поліції у Рівненській області, внаслідок ДТП водій та пасажир фургона загинули на місці.

На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.

За кермом автомобіля був кременчанин Андрій Пушкар (6 серпня 1985 – 14 листопада 2018), український спортсмен-рукоборець, тренер, заслужений майстер спорту України (2006), багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. Він загинув на місці ДТП.