На сесії сільради Козинської ОТГ

На сесії Козинської сільської ради Радивилівського району затверджено звіт про виконання сільського бюджету Козинської ОТГ за 2017 рік. Із звітом виступила головний бухгалтер Ірина Пукас.

Діловод сільради Світлана Ніколайчук як секретар комісії з надання допомог звітувала про матеріальні допомоги населенню, які надаються в рамках програми “Ветеран”. При затвердженні кошторисів бюджетних установ виступили службовці та бухгалтери установ: по закладах культури – службовець сільради Світлана Васинюк, по дошкільних навчальних закладах – службовець Катерина Трубка, по Козинському навчально-виховному комплексу – директор Галина Смолярчук, по Рудня-Почаївському НВК – бухгалтер закладу Раїса Вовк, по Ново-Пляшевській ЗОШ -бухгалтер Ганна Бабич. Земельні питання висвітлював начальник відділу земельних відносин, екології та благоустрою, економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності, містобудуваня та архітектури, ЖКГ Віталій Дмитерчук, поінформував сайт ОТГ.