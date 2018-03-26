На ставу біля Радивилова рятували рибалку

Це сталося вчора. Повідомлення про те, що наставу біля Радивилова під кригу провалився рибалка, до служби порятунку Рівненщини надійшло о 17 годині. На місце виклику був направлений черговий караул сьомої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Рівненській області.
Подробиці розповідає працівник прес-служби Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій Рівненщини Олеся Осипчук:
“Прибувши на місце виклику, рятувальники за допомогою надувного човна і рятувального кільця витягли рибалку з води. Потерпілого доставили в міську лікарню. Стан його задовільний. Діагноз – загальне переохолодження”.
За словами Олесі Осипчук, рибалка, якого довелося рятувати, з Радивилова. Йому 55 років.
http://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_zpid_krygy_vryatuvaly_rybalku_224833.html
А ось запис у Фейсбуці з цього приводу:
Ольга Молінська: Я з чоловіком викликали рятувальників, але рибак сам зміг добратись до берега. 4 рази провалювався в воду, поки дійшов до берега.