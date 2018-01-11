Налагоджують муніципальне співробітництво

У Радивилівській міській раді побувала делегація Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування на чолі з директором Русланом Сивим.

За «круглим столом» міський голова Радивилівської ОТГ Микола Карапетян, заступник міського голови з гуманітарних питань Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого комітету міськради Сергій Гуща, а також сільський голова Крупецької ОТГ Віталій Мошкун обговорили питання муніципального співробітництва. Однин з перших кроків у цьому напрямку – налагодження співробітництва між Радивилівською й Крупецькою ОТГ у сфері соціального захисту населення та запровадження інтегрованої стратегії поводження з твердими побутовими відходами.

Р.Сивий також поділився планами щодо утворення Асоціації об’єднаних громад Рівненщини, яка б захищала їхні права та інтереси.

(За публікацією сайту Радивилівської ОТГ, фото – з сайту громади).