Різноманітні заходи відбуваються у ці дні в Радивилові і Радивилівському районі з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це і дитячі флешмоби, і літературні читання, і екскурсії в міському історичному музеї, і виставки літератури відповідної тематики в бібліотеках.

А сьогодні, в день народження геніального українського поета, в Радивилові керівники району і міста, представники громадськості взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку біля міського будинку культури. Священики Української православної церкви Київського патріархату провели панахиду із вшанування 157-х роковин від дня смерті поета і художника. Затим у будинку культури пройшло літературно-мистецьке свято «Нам треба твого голосу, Тарасе!» Звучали вірші Великого Кобзаря і пісні на його слова. Закінчилося свято виконанням Шевченкового «Заповіту».

Фоторепортаж Володимира Ящука із сьогоднішніх урочистостей можна переглянути за цим посиланням:

http://photo.i.ua/user/353652/510112/?p=0&r=541651