Назвались працівниками СБУ і взялись за обшук

В хату жінки в селі Острів, що в Радивилівському районі, увірвались невідомі чоловіки, які назвались працівниками СБУ та почали проводити обшук. Селянка забила на сполох, бо не мала проблем із законом.

Жінка повідомила про все поліцію. Група реагування патрульної поліції виявила автомобіль «Mercedes-Benz Vito», який стояв поблизу помешкання 51-річної заявниці. У мікроавтобусі були: двоє чоловіків – 43-ох, 41-го років та 17-річний хлопець. Двоє з них жителі Волинської області, третій – з Костополя. Ще двоє чоловіків, які знаходилися поблизу автомобіля, кинулися втікати до лісу. За кілька годин одного втікача вдалося затримати у селі Пляшева, коли той чекав на маршрутку до Рівного. Ним виявився 50-річний житель Рівненського району. Під час огляду помешкання сеоянки поліцейські знайшли розірване посвідчення працівника СБУ з явними ознаками підробки. Слідчі відправили його на експертизу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області повідомляє, що в мікроавтобусі поліцейські виявили електричні інструменти, ломи, лопати та наручники. У поліції за цим фактом відкрили одразу кілька кримінальних проваджень. За фактом самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи розпочато досудове розслідування. Поліцейські проводять перевірку дій цих осіб, а також встановлюють усіх учасників події.

https://rivnepost.rv.ua/news/nazvalis-pratsivnikami-sbu-i-khotili-obshukati-oselyu