Ось уже 14 рік поспіль на теренах Радивилівщини радо приймає своїх відвідувачів відділення ПКВС. Основне завдання працівників спілки – не лише видача кредитів та прийом депозитів, але й вироблення індивідуального підходу до кожного клієнта.

На чолі з незмінним директором – Людмилою Хороновською – працівники відділення: Олександр Морозюк – заступник директора, юрист; Катерина Бодяк – бухгалтер-касир; Микола Кривуцик – адміністратор системи ПВКС та Оксана Мацюк – кредитний інспектор, – відділення зуміло заручитися довірою клієнтів та міцно закріпитися на фінансовому ринку України. До речі, склад працівників тривалий період часу залишається практично незмінним.

За 14 років успішної діяльності Радивилівське відділення ПВКС завоювало бездоганну ділову репутацію. До лав спілчан щотижня приєднуються нові клієнти.

У відділенні спілки вони отримують не лише фінансову допомогу, а й неодноразово моральну підтримку від працівників, а також відповідні поради у фінансовій сфері. Адже ситуації у людей бувають різні, і частенько, саме завітавши сюди, користувачі діляться своїми різноманітними життєвими історіями…

У чому секрет успіху Радивилівського відділення ПКВС? Насправді – все просто. За роки співпраці у колективі панує дружня атмосфера. Спільне кредо працівників: «Взаємовиручка і взаємодопомога щодня!»

– Звісно, що за стільки років пліч-о-пліч ми почуваємося наче одна сім’я, – розповідає Катя Бодяк. – Завдяки нашому директору – Людмилі Василівні у нашій робочій сім’ї зав’язалися дружні, гармонійні робочі відносини і впевнена, що це – важлива ознака запоруки успіху у будь-якому колективі, – ділиться працівник спілки.

«Свій до свого по своє!» – саме таким девізом зустрічають у Радивилівському відділенні ПВКС людей, яким сьогодні потрібна фінансова підтримка та стабільність.

А про себе вони кажуть ще так: «Ми – не просто спілка, а банк із серцем!..»

Зі сторінки Першої Всеукраїнської кредитної спілки (FACEBOOK).