Німець вирощує врожаї на Млинівщині

Одне з найуспішніших агроформувань Рівненщини, ТзОВ “Хавест-Агро”, заснував та очолює Маркус Крістофер Шютте, який тринадцять років тому приїхав в Україну, щоб продовжити справу своїх предків. Вони в декількох поколіннях були фермерами.

Розпочинав з 340 гектарів орендованої землі на Млинівщині. Зараз обробляє 4200 га, а основна база підприємства знаходиться у селі Підлозці Млинівського району. Господарство займається вирощуванням зернових, озимого ріпаку, цукрових буряків та сої. Щороку зростають як посівні площі культур, так і врожайність.

Зокрема, минулого року в господарстві виростили 96,6 ц/га зернових, 719 ц/га цукрових буряків та 41 ц/га ріпаку. В господарстві найвища заробітна плата серед агроформувань району – 9300 гривень в місяць. Також підприємство сплачує селянам понад дванадцять тисяч гривень орендної плати за пай.