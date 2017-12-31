Новорічно-Різдвяні свята в Радивилові

Програма заходів на час Новорічно-Різдвяних свят (Радивилівська ОТГ):
1 січня, з 01 год. 30 хв. – Привітання Діда Мороза та Снігурки
– Концертно–розважальна програма «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік»
– Вітання міського голови з Новим, 2018 роком
– Музично–піротехнічне шоу
Площа Незалежності.
2 січня, з 14 год. – Дитяче театралізоване дійство для малечі громади «Новий рік дарує казку»
Міський будинок культури. ІІ поверх, танцювальний зал.
3 січня, з 11 год. – Відкрита першість КДЮСШ з футзалу
Радивилівський НВК «Школа №2 – ліцей»
12 січня, 14 год – Різдвяні посиденьки «Різдво в Радивилівській родині»
Міська бібліотека.
13 січня, 15 год. – Етновечірка «Ой господарю, господарочку, пусти в хату Меланочку»
Радивилівський історичний музей.
14 січня, 14 год. – Фестиваль коляди серед аматорських колективів Радивилівської ОТГ «На щастя, на здоров’я колядує світ»
Міський будинок культури.
16 січня, 17 год. – Концерт фортепіанного відділу школи мистецтв «Новорічний музичний калейдоскоп»
Дитяча школа мистецтв ім. Г.Жуковського.
19 січня, 14 год. – Конкурс новорічно–різдвяних віншувань серед загальноосвітніх навчальних закладів громади – «Різдвяні канікули»
– Урочисте закриття головної ялинки
Площа Незалежності.
24 – 26 січня, 10 год. – Спартакіада з волейболу, баскетболу, настільного тенісу серед працівників освіти Радивилівської ОТГ
Радивилівський НВК «Школа №2 – ліцей».
2, 13, 20, 27 січня (20.00 – 24.00 год.) – Новорічні дискотеки.
Міський будинок культури.
Оголошення із сайту Радивилівської ОТГ.