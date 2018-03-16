ОТГ Радивилівщини в цифрах і фактах

Крупецька ОТГ з реверсною дотацією, Клесівська ОТГ самодостатня і не потребує базової дотації. Всього 18 об’єднаних територіальних громад Рівненської області у 2017 році працювали на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом. Але чи всі вони однаково є фінансово спроможними? Відповідь на це – у відповідному аналізі від експертів Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International).

Експерти відзначили ріст надходжень власних доходів об’єднаних громад цього регіону на одного мешканця. Такий показник по 18-ти ОТГ області збільшився на 1268,2 грн та склав 2132,3 грн (у тому числі: по 13-ти ОТГ, утворених у 2016 році, цей показник зріс у 3,1 раза та становить 2143,2 грн, а по 5-ти ОТГ, утворених у 2015 році – на 39,0% і становить 2093,2 грн).

ОТГ Рівненщини у 2017 році змогли спрямувати кошти на проведення капітальних видатків в сумі 111832,0 тис. грн, що в розрахунку на 1 жителя становить 928,8 гривень.

Найбільша штатна чисельність працівників місцевої ради затверджена Млинівською ОТГ – 107 осіб, найменша – Підлозцівською ОТГ – 13 осіб (станом на 01.07.2017). Виходячи з розрахунку чисельності населення громад та чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на 1 службовця з надання послуг у Радивилівській ОТГ – 271 особа; найменше – у Козинській ОТГ – 106 осіб. За підсумками 2017 року найбільша питома вага видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування трансфертів) припадає на бюджет Пісківської ОТГ – 45 %, найменша – на бюджет Радивилівської ОТГ – 15%.

Нагадаємо, Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, повідомила, що оцінка фінансової спроможності ОТГ покликана виявити слабкі місця та виробити необхідні управлінські рішення для їх усунення.

Матеріали розроблено та підготовлено на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, обласних державних адміністрацій, експертами Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International):

Яніною Казюк, координатором з фінансової децентралізації

Віктором Венцелем, експертом з фінансового моніторингу

Світланою Демиденко, експертом з фінансового моніторингу

Ігорем Герасимчуком, експертом з фінансового моніторингу

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Придивимося до деяких показників громад Радивилівського району (підготовлено для Радивилів.info):

Площа ОТГ, чисельність населення (на 1.01.2017 р.):

Крупецька – 180,1 кв.м, 5,8 тисяч осіб; Радивилівська – 143,5 кв.м, 16 тисяч осіб; Козинська – 181,4 кв.м, 7,6 тисячі осіб.

Власні доходи на одного мешканця за 2017 рік і рейтинг:

Крупецька – 3913,5 грн., 66; Радивилівська – 2668 грн., 165; Козинська – 1804,7 грн., 275.

Рівень ротаційності бюджетів (питома вага базової / реверсної дотації у доходах) і рейтинг:

Крупецька – мінус 7,2%, 12; Радивилівська – 7,2%, 127; Козинська – 21,5%, 272.

Капітальні видатки на 1 мешканця і рейтинг:

Крупецька – 1408,4 грн., 125; Радивилівська – 841,3 грн., 277; Козинська – 1626,5 грн., 95.

Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах (без трансферів) і рейтинг:

Крупецька – 21,5%, 139; Радивилівська – 14,8, 43; Козинська – 36%, 300.

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ:

КРУПЕЦЬКА – 56; РАДИВИЛІВСЬКА – 155; КОЗИНСЬКА – 262.

Фактичні доходи на одного мешканця по ОТГ: перша цифра – за 2016 р., друга цифра – за 2017 р.:

Крупецька – 839 грн., 3913 грн. (зростання в 4,7 раза), Радивилівська – 797 грн., 2668 грн. (зростання в 3,3 раза), Козинська – 794 грн., 1805 грн. (зростання в 2,3 раза).

Співвідношення службовців та кількості жителів, а також частка видатків на утримання службовців ОТГ у власних ресурсах (без трансферів):

Крупецька – 45 службовців, на 1 службовця припадає 128 жителів, 22%; Радивилівська – 59 службовців, на 1 службовця припадає 271 житель, 15%; Козинська – 71 службовець, на 1 службовця припадає 106 жителів, 36%.