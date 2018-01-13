Ознайомлення з економічними потужностями Радивилівщини

У рамках робочої поїздки на Радивилівщину голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко ознайомився 12 січня з економічними потужностями району.

У супроводі голови Радивилівської райдержадміністрації Олега Ващука, голови Радивилівської районної ради Володимира Кондика, Крупецького сільського голови Віталія Мошкуна Олексій Муляренко відвідав с.Крупець, де ознайомився з роботою агрокорпорації «Крупець» та ТОВ «Радивилівмолоко».

Зокрема, голова облдержадміністрації зустрівся із генеральним директором агрокорпорації «Крупець» Володимиром Варфалюком. На підприємстві керівництво області ознайомилося із роботою лінії з виробництва яєць, відвідало новий цех виробництва м’яса бройлера на 100 тис. голів, а також ознайомилося з роботами щодо зведення цеху переробки соняшнику, на будівництво якого агрокорпорація спрямувала багатомільйонні інвестиції.

За словами Олексія Муляренка, будівництво таких об’єктів – це інвестиції в майбутнє, адже сьогодні стратегічно важливо створювати у сільській місцевості нові виробництва, що мають високу додану вартість.

Після цього голова облдержадміністрації побував на підприємстві «Радивилівмолоко», де зустрівся з його директором, депутатом обласної ради Анатолієм Грисюком. Олексій Муляренко ознайомився із роботою цеху з виготовлення цільномолочної продукції та цеху з виробництва твердих сирів, які сьогодні завойовують нові позиції на ринку якісної молочної продукції не лише в Україні, а й за кордоном.

(За повідомленням на сторінці РДА у Фейсбуці).