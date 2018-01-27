Пам’ять жертв Голокосту вшанували радивилівці

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року Радянська армія визволила в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн. людей. За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн. дорослих, стали 1,5 млн. дітей.

Оголосивши 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту, Генеральна Асамблея ООН у 2005 році закликала держави розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам’ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду.

З нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в урочищі Пороховня поблизу Радивилова керівництво району, представники Радивилівської ОТГ, громадськості поклали вінок та квіти до пам’ятного знака на місці страти в 1942 році нацистами єврейського населення містечка (близько 5 тисяч чоловік).

«Ми сьогодні вшановуємо пам’ять жертв геноциду єврейського народу. З глибоким болем згадується трагізм подій, що відбувалися в роки Другої світової війни. Голокост – це жах, біль, смерть… це страшна трагедія, яка не повинна повторитися. Але пам’ять про мільйони невинно загублених людей житиме завжди», – зазначив у своєму виступі представник єврейської громади Радивилова Меїр Гельбер.

«Голокост! Бийте в дзвін! –

Про це лихо згадати на часі.

Нехай кожен загін,

Наче кіборг, стоїть на Донбасі»,

– прочитав власний вірш місцевий поет Євген Гудима.

Пам’ять жертв Голокосту вшанували хвилиною мовчання.

У заходах взяли участь голова районної державної адміністрації Олег Ващук, його заступник Вадим Табакера, секретар Радивилівської міської ради Інна Герасимчук, начальник відділу освіти, культури туризму, молоді та спорту Радивилівської ОТГ Ірина Ковалевська, представники громадськості. (За публікацією сайту РДА).