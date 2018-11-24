Пам’ятаємо про жертви голодоморів і репресій

24 листопада відзначався День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, день глибокої скорботи і туги за мільйонами обірваних життів наших співвітчизників. У Радивилові теж вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, – городяни, керівники району і міста пройшли колоною до пам’ятного знака при розгалуженні вулиць Почаївської і Садової. Богослужіння провів настоятель церкви Різдва Богородиці отець Тарас.

З нагоди сумної події голова РДА Олег Ващук опублікував у районній газеті «Прапор перемоги» звернення, в якому, зокрема, говориться:

«Голодомор, що прокотився трьома потужними хвилями Україною, забрав тисячі й тисячі життів українців, став масштабною національною трагедією, яку підсилили переселення, тюрми, табори.

Правда про ці трагічні сторінки вітчизняної історії, про небачений масштаб злочину проти українського народу довгий час старанно приховувалася. Сьогодні державні інституції відверто заявляють про голодомор як ретельно спланований, свідомий акт геноциду проти української нації.

Розбудовуючи власну державу, ми маємо пам’ятати про кожен наш крок на п’єдестал незалежності, про кожну історичну віху – сумну і радісну, вчитися на помилках, робити все можливе, аби подібне не повторилося.

Схилімо голови в глибокій жалобі і запалімо свічі пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.

Збережімо мир та суспільну злагоду в соборній незалежній Україні, за яку боролися наші попередники!»

