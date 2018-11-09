Пам’ятна поїздка в країни Європи

Так склалося, що наш 11-В клас Радивилівського НВК “Школа №1 – гімназія” започаткував чудову традицію налагодження зв’язків не лише на просторах нашої Батьківщини, а й із закордонними дер­жавами. Ця подія стала можливою завдяки тому, що всі учні нашого класу мають сучасні біометричні паспорти, документи, що посвідчують особу людини за кордоном, які не вимагають віз та довгострокового оформлення документів.

Звичайно, велика заслуга в цьому нашого класного керівника Хмель Віри Борисівни, яка згодилася взяти на себе відповідальність за нас, 17 одинадцятикласників, з нашими характерами, примхами та бажаннями. Дякуємо їй за це!

Інтернет дозволяє самостійно знаходити недорогі та дуже цікаві тури країнами, які стали туристичними “мекками”: Чехією, Словаччиною, Німеччиною, Австрією, Польщею. І якщо купувати квитки зазда­легідь, то витрати на дорогу будуть мінімальні. От тому ми скористалися такою нагодою і майнули туром вихідного дня до Угорщини та Австрії.

Безліч чудових міст розкинулося на берегах Бла­китного Дунаю, але лише одне з них у всьому світі відоме як перлина – це Будапешт. Хоч місто зустріло нас зливою і похмурою погодою, але не забракувало нам вражень. З висоти пташиного польоту це місто схоже на гігантський амфітеатр. По обох берегах річки постають перлини світової спадщини: Королівський палац і Середньовічний квартал, Будайська фортеця, знаменита церква Матяша, Рибацький бастіон, що привертає прекрасною панорамою на Дунай і протилежний берег, який відкривається з його тераси… Парламент, Площа Героїв, проспекти, замки… і це не все, що чекало нас у Будапешті. Також ми мали можливість відвідати торговий центр “Кампона”! Тут повністю змогли поринути у світ шопінгу, а також побувати в океанаріумі-тропікаріумі. Вісім величезних залів, де можна було зустріти безліч представників дикої і екзотичної природи! Кожен мав можливість побувати в тропічних джунглях, у величезному тунелі-акваріумі, де познайомився з морськими хижаками, тисячами маленьких риб і побачив усю красу кольорового коралового рифу!

Відень… Місто запашної кави, музики, вальсу і смачних штрудлів… У нас була пішохідна екскурсія цим величним містом. Його стиль дуже пишний: білі коні, танцюючі під елегантну музику; багаті декорації пам’ят­ника імператриці Марії Терезі, інтер’єри зовні строгих міських будинків, позолочена постать Йоганна Штрауса на могилі із зеленими деревами, чутлива музика, геометрична мозаїка орнаментальних полотен, повільна розмірена мелодія механічного го­динника. Під час прогулянки “Легенди вишуканого Відня” ми пройшлися по непротоптаному туристич­ному маршруту та побачили інший Відень – середньовічний, величний, надихаючий. Старий єврей­ський квартал, найдавніша церква Святого Рупрехта, будинок Моцарта і, звичайно ж, “танцю­ючий годинник” Анкерур, від якого кожну годину лунає дивний за звучанням передзвін. Величне, привабливе і таємниче місто зачарувало нас, гостей, шармом і аристократичною витонченістю. Це дійсно вальсуюча столиця. Як великосвітська пані з чудовими манерами, Відень нікуди не квапиться, і тому дуже пощас­тило всім дітям, що вчителі дали змогу насолодитися містом самостійно. Не кожен би наважився дати волю учням в іншій країні. Завдяки вільному часу кожен отримав безліч незабутніх вражень.

Окрім яскравих пейзажів та натюрмортів, які ми побачили у цих містах, особливе “дякуємо” хочемо сказати нашому директору Фаєвській Аллі Василівні, яка цілеспрямовано і системно з 1 до 11 класу змушує поглиблено вивчати англійську мову. Саме за кордоном ми зрозуміли, як важливо мати мовні компетенції, адже англійська – це мова міжнародного спілкування. Ми комунікували з японцями, угорцями, австрійцями, сомалійцями завдяки знанням мови.

Також велика подяку керівнику місцевої турис­тичної агенції Валентині Губіній, яка допомагає організовувати такі цікаві і змістовні поїздки. Надіємося, що на зимових канікулах чергова група з учнів нашої школи відвідає нову європейську країну.

Христина Прядун, учениця Радивилівського НВК “Школа №1-гімназія”. (Районна газета “Прапор перемоги”, Радивилів, 09.11.2018)