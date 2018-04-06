Пасхальний конкурс-виставка у Крупці

У Крупецькій територіальній громаді Радивилівського району 11 квітня пройдуть конкурс-виставка та благодійна акція “Великодній розмай” (з 15 год., у залі засідань Крупецької сільради).

Конкурс буде проходити в номінаціях: “Найкраще оформлення Великоднього кошика”, “Найкращий Великодній рушник”, “Найкрасивіша Великодня паска”, “Найгарніша Великодня писанка”. Переможці номінацій отримають подарунки

З Великодніми вітаннями виступатимуть наймо­лодші учасники художньої самодіяльності будинку культури села Крупця.

Випічка та писанки після участі в конкурсі, як благодійний дарунок, передадуть для громадян, які проживають у Радивилівському стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового про­живання. Організатори акції: ПШБ та будинок культури села Крупця, центр з надання соціальних послуг. (Газета “Прапор перемоги”, м.Радивилів).