Перебуваючи під арештом… украв

Раніше судимий за крадіжки 51-річний житель Радивилівського району, перебуваючи під домашнім арештом, знову скоїв крадіжку.

Про викрадення електрообладнання із підсобного приміщення на території приватного господарства до поліції 30 вересня повідомив 27-річний житель села Підзамче. Працівники карного розшуку Радивилівського відділення поліції оперативно викрили місцевого жителя, який вирішив підзаробити за рахунок чужого майна.

Крім того, чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за фактами аналогічних крадіжок у рамках уже відкритого кримінального провадження. Вирішується питання про зміну запобіжного заходу – із домашнього арешту на тримання під вартою, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

“Рівне вечірнє”.