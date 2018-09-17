Переваги використання баків-акумуляторів тепла  

Для оптимізації температурного режиму у системі опалення та подачі гарячої води, необхідно використовувати баки-акумулятори тепла. З його допомогою реалізується економічна витрата палива. Розглянемо основні переваги використання буферних ємкостей:

Зниження витрат на оплату за комунальні послуги при нічних тарифах та накопичування тепла.

Можливість комбінування декількох джерел тепла.

Збільшення часу між завантаженням нової порції палива та зниження витрат твердого палива.

Система з теплоємкістю може працювати до двох діб при виключеному котлі.

Захист від перегрівання обладнання.

Встановлення точного значення температури та підтримання оптимального температурного режиму у системі.

Можливість отриманні гарячої води у разі встановлення буферних баків з теплообмінником.

Бак-накопичувач ще називають буферною ємкістю. У деяких системах він використовується як обов’язковий елемент, який сприяє економічному використанню палива.

Перед встановленням бака треба уважно ознайомитися з правилами експлуатації ємкості. Теплоакумулятор за конструктивними ознаками нагадує ємкість для зберігання нафти, але його технічні характеристики ніяк не підлягають для зберігання нафтового продукту. Тому бак потрібно використовувати тільки для підігрівання води.

Теплоакумулятори від bakilux.com.ua

Якщо Ви вирішили встановити систему опалення чи підігріву води і Вам би хотілось, щоб обладнання використовувало енергію максимально економно, то потрібно заздалегідь подбати про це. bakilux.com.ua пропонує якісне обладнання для системи опалення та підігріву води.

Ми реалізуємо продукцію, яка виготовляється з нержавіючої сталі. Матеріал ємкості та змійовика витримує широкі перепади температур та буде служити надійним приладдям для Вашої системи. Перед тим, як купити бак-акумулятор від bakilux.com.ua, треба звернути увагу на такі параметри:

Об’єм теплоакумулятора. Для самостійного розрахунку значення об’єму ємкості можна скористатися онлайн-калькулятором.

Тип конструкції бака: з 1 або 2 теплообмінниками, з бойлером або з комбінацією теплообмінника і бойлера.

Необхідність підключення додаткового джерела тепла

Наші тепло акумулятори характеризуються надійністю, стабільністю роботи та універсальністю підключення, навіть для раніше встановлених систем опалення. У разі необхідності, ми надаємо консультації щодо вибору конкретної моделі та рекомендації щодо встановлення обладнання. Також ми пропонуємо свої послуги по монтажу приладдя у будь-яких системах індивідуального та промислового опалення.

З нашими буферними ємкостями Ви зробите свою систему автономного опалення ще більш вигідною та економною. Підтримка оптимального температурного режиму та використання акумульованого тепла допоможуть раціонально витрачати енергоресурси.

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