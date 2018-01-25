Перші успіхи учнів у році новому

Після новорічно- різдвяних свят у школярів продовжилися навчальні будні, зокрема, переможці районних предметних олімпіад їздять у Рівне представляти Радивилівщину. І вже є перші успіхи, про що інформують сайти Радивилівської школи-гімназії та Крупецької ОТГ.

Переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури у 2017-2018 н.р. стали старшокласниці Радивилівського НВК «Школа №1 – гімназія» Соломія Кондик (перше місце, 9 клас) та Оленка Савицька (друге місце, 10 клас), наставником у них – Ксьондзик Раїса Кирилівна.

В обласній олімпіаді з математики друге місце виборола учениця 9 класу опорного закладу «Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Віолетта Ольшанська (вчитель Приступа Олександр Миколайович), а третє місце здобув учень 7 класу згаданого Радивилівського НВК Владислав Мелих (вчитель Семенюк Людмила Іларіонівна).