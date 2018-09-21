Підтримаймо велорух у нашому місті

Цієї п’ятниці у Радивилівській об’єднаній громаді стартував Європейський тиждень мобільності. Це означає, що впродовж семи днів місцевим жителям пропонуватимуть участь у різноформатних заходах, мета яких – популяризувати велосипедний рух та спонукати дорослих та дітей активніше пересідати на еко-транспорт. На їх реалізацію Радивилів отримав грант у 60 тисяч гривень, подавши заявку на участь у всеукраїнському проекті «Зелене світло для велоруху в громадах».

Відкриття велотижня відбувалось зранку на міській площі Незалежності. Відповідно до програмного графіку, там встановили інформаційний пункт мобільності, де усі бажаючі могли отримати рекламні флаєри, повітряні кульки із логотипом спортивного проекту. В подальші дні передбачено і розповсюдження брошур із правилами дорожнього руху для велосипедистів. З нагоди свята дитячі колективи міського Будинку культури, вже традиційно, підготували творчий епіграф. Потім відбувся велосипедний флеш-моб за участю вихованців міських навчально-вихованих комплексів.

Бути велосипедистом – не тільки економно. Натискаючи на педалі, кожен із нас допомагає довкіллю, дає природі шанс потроху «реанімуватися» від забруднення вихлопними газами від сотень, тисяч автівок. В тому, що еко-транспорт – рішення майбутнього, європейці демонструють і своїм співгромадянам, і країнам-сусідам. Корисну ініціативу з популяризації сталих видів транспорту, що покликана заохочувати керівників українських громад однаково уважно враховувати потреби пішоходів, велосипедистів та автомобілістів, щороку підтримують у понад двох тисяч міст і сіл Європи та світу. Тамтешня «веломанія» триває з 16 по 22 вересня. А потім трансформується в очікуваний результат: європейці дедалі активніше пересідають з приватних автомобілів – у автобуси чи метро. Або ж обирають поїздки на велосипедах.

Починаючи із п’ятниці, 21 вересня, в радивилівських реаліях усім бажаючим роз’яснюватимуть про переваги сталих видів транспорту, дружніх до природи.

Календарем проекту передбачені різноманітні акції, конкурси, велозаїзди. У школах організують “велогодини”, де учням ширше розкажуть про безпеку поїздок на двоколісному транспорті. Популяризуватимуть велорух і через масові змагання, заплановано також велосипедну мандрівку до гори Красна в с.Дружба та велопробіг під гаслом «Сталий транспорт-чисте місто». Тематичний тиждень у Радивилівській ОТГ завершать оголошенням результатів конкурсу в соцмережах на тему «Я підтримую велорух у моєму місті» та нагородженням переможців. В рамках тематичного тижня Радивилівська міська рада готова впровадити ще один, доволі таки цікавий захід: організувати День без автомобіля. Проведення Європейського тижня мобільності в нашій громаді прагнуть повторювати щорічно, як гарну спортивну традицію. Наталка Янчин. (З сайту ОТГ).