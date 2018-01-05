Підзамчівську школу очолила депутат міськради

АВТОР · Січень 5, 2018Переглядів 274

Сьогодні, 5 січня Радивилівський міський голова М.Карапетян та начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту міської ради І.Ковалевська представили педагогічному колективові опорної Підзамчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів нового керівника – Воронко Людмилу Василівну, 1980 року народження, депутата міської ради від районної організації Політичної партії «Конкретних справ», безпартійну, з вищою освітою, дотепер була директором Копанівської ЗОШ І – ІІ ступенів цієї ж Радивилівської об’єднаної територіальної громади.

М.Карапетян  вручив подарунки та обладнання для школи, зокрема, сучасні класні дошки, повідомив сайт Радивилівської ОТГ.

Підзамче, Людмила Воронко

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