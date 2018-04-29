Пляшева: Зустріч випускників різних років

Цей день для Пляшевського ліцею Демидівської ОТГ видався особливим: двері гостинно відчинилися для випускників, котрі завітали на свято зустрічі з юністю…

Прозвучала знайома шкільна мелодія – і велика щира радість ожила у святковій залі. А це означає лише одне – він знову прийшов, той довгоочікуваний радісний день, день зустрічі шкільних друзів. До Пляшевської ЗОШ І-ІІІ ступенів на гостину завітали випускники, які закінчили школу Радивилівського району 45 (1973 р.), 40 (1978 р.), 35 (1983 р.), 30 (1988 р.), 25 (1993 р.), 20 (1998 р.), 15 (2003 р.), 10 років (2008 р.) тому. Колишні учні школи пройшлися лабіринтами шкільного дитинства, мали нагоду пригадати шкільні будні і свята, поспілкуватися зі шкільними друзями. Найбільше зібралося випускників, що закінчили школу 45, 40, 35 років тому. Найсоліднішою була когорта випускників 1973 року. Привітав випускників усіх років директор ліцею Петро Андрійович Ремесник, розповів про сьогоднішнє шкільне життя, подякував випускникам за те, що не забувають рідний дім.

Хвилиною мовчання присутні згадати випускників та вчителів, які вже пішли за обрій життя.

Зворушливою та радісною стала ця зустріч для найстарших випускників. Звертаючись до присутніх, вони згадували своїх вчителів та висловлювали їм слова вдячності, адже вони впродовж усіх шкільних років були справжніми порадниками; розповідали випускники про цікаві пригоди, які траплялися у стінах рідної школи.

Учні зі своїми наставниками Оксаною Іванівною Польовою, класним керівником 11 класу, Юлією Сергіївною Рудюк, Сергієм Васильовичем Гогоєм, вчителями музичного мистецтва, Світланою Юріївною Бочковою, керівником танцювального гуртка, Надією Степанівною Чубай, вчителькою англійської мови, підготували святковий концерт для гостей та порадували всіх присутніх своїми запальними танцями й піснями. А ведучі свята, одинадцятикласниці Мар’яна Зозуля та Віка Федорчук, дарували наголошували: «Ми раді гостинно вітати колишніх випускників, які для школи завжди залишаються рідними учнями. Не забувайте рідної школи, повертайтеся сюди знову і знову, адже тут радітимуть вам завжди, навіть якщо ви вже дорослі».

http://pl-school.at.ua/news/zustrich_shkilnikh_druziv_zorepadom_letjat_roki/2018-04-28-372