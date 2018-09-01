Почесні грамоти – підприємцям Радивилівщини

У Рівному відзначили кращих підприємців Рівненщини з нагоди їх професійного свята. Загалом в області нараховують близько 33 тисяч фізичних осіб – підприємців. Більшість – малий бізнес. Відтак Почесні грамоти обласної адміністрації отримали, зокрема, й представники Радивилівщини:

– Дудій Віталій Юрійович (ФОП, Радивилівський район);

– Нікітін Віктор Леонідович (директор КП “Зеленбуд” Крупецької сільської ради Радивилівського району);

Почесні грамоти Рівненської обласної ради:

– Семчук Інна Миколаївна (ФОП, Радивилівський район);

Братащук Віктор Григорович (ФОП, Радивилівський район);

Рівненський обласний центр зайнятості від імені працевлаштованих робітників також нагородив Подякою:

– Побережник Аллу Володимирівну (ФОП, Радивилівський район).

Нагадаємо, свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 05.10.1998, щоб відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. В 2018 році День підприємця України припадає на 2 вересня.

http://rivne.media/news/u-rivnomu-nahorodili-pidpriemtsiv-khto-otrimav-vidznaki