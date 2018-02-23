Поляки поїдуть на місце Гути Пеняцької

25 лютого представники президента Польщі та уряду поїдуть на відзначення 74-х роковин трагедії села Гута Пеняцька Бродівського району Львівської області. На місці колишнього села встановлено український та польський пам’ятник жертвам окупаційних режимів.

На запрошення римо-католицької парафії в Бродах, в Україну поїдуть віце-міністр закордонних справ Ян Дзєдзічак, голова канцелярії президента РПАдам Квятковський та віце-голова Інституту національної пам’яті Кшиштоф Шваґжик.

У повідомленні Польського радіо йдеться, що поляки їдуть вшановувати «вбивства польського населення в Гуті Пеняцькій членами 14-ї дивізії СС «Галичина» та представниками УПА». Хоча українські історики не раз доводили, що українські військові формування не знищували цього села.

Члени делегації заявили, що візит не має політичного підґрунтя.

«Ми їдемо туди на релігійні заходи», – сказав один з міністрів. Як він додав, нинішня криза в польсько-українських взаєминах не може бути приводом того, що польська влада відмовиться від вшанування пам’яті убитих в Україні поляків.

У лютому 2017 р. цей пам’ятник було підірвано, а згодом відновлено коштами української громади.

Одиночний пікет під час жалобних урочистостей в Гуті Пеняцькій у 2017 р., проти руйнування українських могил у Польщі, влаштував львівський історик, «свободівець» Михайло Галущак, після чого був заарештований поліцією.

Володимир В’ятрович зазначив, що у Польщі вандали за три роки осквернили 15 українських місць пам’яті.

http://vgolos.com.ua/news/polyaky_idut_u_gutu_penyatsku_vshanovuvaty_zhertv_upa_304341.html