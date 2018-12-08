Помер київський артист Тарас Мельничук

Після важкої хвороби на 28 році життя помер відомий радивилівець, талановитий київський актор Тарас Мельничук. Він навчався і виростав у Радивилові, в приміському селі Лев’ятині. Брав участь у художній самодільності, відвідував заняття хореографічного колективу «Калейдоскоп». З 2013 року працював у Київському театрі юного глядача на Липках. У його творчій біографії – 12 робіт у 12 проектах. Знімався в кіно. Приїжджаючи в Радивилів, був ведучим масових заходів.

На жаль, підступна онкологічна хвороба далася взнаки, коли артист перебував на творчому піднесенні, в розквіті сил. У нашому виданні з’являлися публікації про його лікування, про збір коштів на складні операції і процедури. Тарас три роки боровся з важкою недугою, лікувався в Ізраїлі і Білорусі. Здавалося, що деколи йому вдавалося поновити сили. На жаль, хвороба виявилася невиліковною. Сумуємо разом з рідними і друзями Тараса Мельничука.

Царство Небесне тобі, Артисте!