Помер краєзнавець і педагог Максим Будько

На 86-му році перестало битися серце ветерана педагогічної праці, знаного на Радивилівщині публіциста, автора краєзнавчої книги «Степань» Максима Юхимовича Будька, якому 7 листопада могло б виповнитися 86 років. Його підкосила передчасна смерть дочки Алли Максимівни Будько, лікаря, якої не стало 1 жовтня.

Максим Юхимович – один з небагатьох радивилівців, якому присвячена стаття у Вікіпедії. Він народився 7 листопада 1932 року в селищі Степань на Рівненщині. Закінчив Рівненський педінститут 1958 року. Вчителював у школах Березнівського та Радивилівського районів, був інспектором шкіл Радивилівського райвідділу освіти. Отримав звання «Відмінник освіти України». Був одним з ініціаторів відновлення в Радивилівському районі «Просвіти». Очолював Радивилівське районне відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів. Знаний як активний учасник багатьох громадсько-політичних акцій.

До краєзнавчої книги «Степань» (Рівне, 2003) Максима Будька передмову написав відомий політик і вчений Ігор Юхновський. Максим Юхимович у роки незалежності України опублікував десятки публіцистичних статей на політичні теми у районній газеті «Прапор перемоги» (Радивилів) та інших виданнях.

Сумно, що від нас ідуть такі енергійні, талановиті люди, сповнені патріотичних почуттів до України, до свого народу. Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного. Спасибі Вам, Максиме Юхимовичу, що впевнено йшли по життю поруч із нами, даючи корисні настанови, поради, висловлюючи слушні застереження.