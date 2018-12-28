Потужний елеваторний комплекс у Дубні

У 2018 році елеватор компанії “Укрлендфармінг”, що належить Олегу Бахматюку, в Дубно Рівненської області прийняв 302 тис. тонн зерна. Про це повідомив під час зустрічі з журналістами Андрій Латаш – директор двох елеваторів в Дубно, що входять в групу компаній “Укрлендфармінг”: ПрАТ “Західний торгово-промисловий дім” та ТОВ СП “Нива”.

Елеваторний комплекс має потужність одночасного зберігання зерна в 285 тис. Тонн. Частина прийнятого зерна вже відправлена ​​на експорт. В ході спеціального візиту на елеваторний комплекс нам вдалося розпитати директора підприємства про специфіку роботи

Перша лінія комплексу побудована в 2008 році на обладнанні вітчизняного виробництва Карлівського машинобудівного заводу, а друга – в 2014 році на обладнанні всесвітньо визнаних виробників AGI (Канада), Sprengland, GSI (США), Buhler (Німеччина).

Сумарна добова потужність комплексу – прийом 12 тис. Тонн, сушка – близько 10 тонн, відвантаження – 6,4 тис. Тонн.

Соціальна цінність роботи елеватора в регіоні висока. Наприклад, на підприємстві задіяні круглий рік більше 130 чоловік. Якщо враховувати їх сім’ї, то Дубенський елеваторний комплекс забезпечує добробут близько 500 жителів міста. Крім того, близько 35 підприємств міста та області є партнерами елеваторного комплексу – це середні і малі фермери, які звозять на елеватор зерно з територій в тисячі гектарів.

ПрАТ “Західний торгово-промисловий дім” та ТОВ СП “Нива” – одні з найбільших платників податків в дубенський міський бюджет. Тільки за січень-жовтень 2018 року сумарно сплачено податків і зборів на 7,5 млн гривень. Ця сума становить близько 2% від доходів загального фонду бюджету (за інформацією на сайті Дубенського міськради він становить 3,7 млрд гривень на 2018 рік).

Основне призначення елеватора – прийом, очищення, зберігання та відвантаження зерна. Елеватор в основному приймає кукурудзу і пшеницю, також може приймати соняшник, сою, ячмінь і рапс. Якість зерна визначають у сучасній лабораторії. Відбір проб з вантажівок відбувається автоматично, на платформі ваг.

Сушать зерно в сушильній комплексі потужністю 501 т / год, який при необхідності може працювати цілодобово. Для тривалого зберігання великих партій зерна встановлено 17 силосів, кожен з активною вентиляцією.

Для очищення зерна використовується найсучасніше обладнання провідних виробників, а саме очисні машини компанії Buhler з системою аспирационного відділення легких домішок і рукавні фільтри компанії Airlanco.

“Підприємство має всі дозвільні документи на викиди, регулярно проходить перевірки контролюючими органами. Останні дослідження проб повітря з прилеглих територій ми проводили 5 листопада, результат – шкідливих домішок не виявлено. Наші співробітники регулярно проходять медогляд – за роки роботи елеваторного комплексу не зафіксовано жодного випадку професійного захворювання легеневих хвороб або алергії “, – уточнив Латаш.

Комплекс в Дубно входить в елеваторну мережу групи компаній “Укрлендфармінг” із загальною потужністю одноразового зберігання зерна в 2,6 млн тонн. Найбільший елеватор група побудувала в Сумській області. ТОВ “Агротермінал Констракшн” має потужність 480 тис. Тонн одноразового зберігання зерна.

(З СОЦМЕРЕЖІ).