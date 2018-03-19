Поховали бійця, який захищав Маріуполь

У соцмережі повідомили про смерть через хвороби бійця АТО Михайла Гасанова з села Хотин Радивилівського району. Про це на своїй Facebook-сторінці написав журналіст Влад Якушев.

За його словами, військовий був безстрашним бійцем, він пішов на війну, незважаючи на проблеми зі здоров’ям. “Не стало Михайла Вікторовича Гасанова. Міша пішов на війну, незважаючи на те, що мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Рік на “нулі”. Оборона Маріуполя влітку 2015 року. Мар’їнка 2015 – 2016 роки. Війна нікому не додає здоров’я. Мишко повернувся, але відновити підірване здоров’я не зміг. Міша був повністю безстрашним бійцем. Він не здався смерті, загинув у бою з нею. Я впевнений, якщо б у нього в останню хвилину була граната, він висмикнув чеку і забрав Кістляву з собою”, – написав Якушев.

Також журналіст повідомив, де відбудуться похорони бійця. І запросив: «Побратими, у кого є можливість, приїжджайте підтримати Михайла під час його останнього марш-кидка”.

Похорон відбувся в селі Хотин Радивилівського району. Уже перебуваючи на лінії вогню на сході України, Михайло приїздив додому, зустрічався в 2015 році з учнями Хотинської школи.