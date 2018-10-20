Православний священик між патріархатами

Російська церква заявляє, що до них на Рівненщині примкнув священик Київського патріархату. У Свято-Троїцькому Дерманському жіночому монастирі звершили дияконську хіротонію над Миколаєм Овсянніковим. Як повідомляє офіційний сайт РПЦ, звершив її вікарій Рівненської єпархії єпископ Дубенський Пимен.

Цей священик перейшов до УПЦ (Московського патріархату, який у ці дні заявив про розрив із Вселенським Патріархатом), пішов від Київського патріархату.

Речник канонічної церкви – Рівненської єпархії УПЦ КП отець Василь Рудницький прокоментував цю ситуацію так:

– Нам добре відомий цей чоловік, адже до цього він служив у одному з сіл Радивилівського району. Однак у нього там виникав конфлікт із прихожанами храму. Адже він просив у них, щоб вони, за його службу, збирали стільки пожертв, щоб вистачало на мінімальну заробітну плату. Нібито йому було витратно їздити туди із Рівного. У нас ця ситуація викликала подив. Бо священик – це покликання, а не місце заробляння грошей. Потім він відмовився від парафії та співав у хорах Воскресенського та Покровського соборів. Пізніше вийшов зі штату та долучився до хору Московського патріархату десь на Басовому Куті.

(За публікацією газети “Рівне вечірнє”).