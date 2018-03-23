Презентація книги «Довга дорога до себе»

У Радивилівській дитячій школі мистецтв відбулася презентація для городян, школярів нещодавно випущеної книги радивилівського поета Євгена Гудими «Довга дорога до себе» (вийшов друком перший том, готовий до випуску другий).

Своїми думками про поетичну творчість Євгена Петровича, його педагогічну і громадську діяльність, спогадами про дружбу і співпрацю ділилися педагоги, член Національної спілки письменників України Галина Гнатюк, поет Василь Ярмусь, заслужений працівник культури України Алла Комар, педагог і співак Сергій Думицький, голова районної ветеранської організації, заслужений працівник соціальної сфери України Василь Бондар, дочка Євгена Петровича – Віта Шевченко, ведуча Ірина Бречко, заступник міського голови Радивилова Олександр Пастух і начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту ОТГ Ірина Ковалевська. Учні радивилівських ЗНЗ і Немирівської школи читали вірші з презентованої книги. Звучали пісні на слова Євгена Гудими у виконанні ветеранів, працівників культури, власне, чудовою піснею про Радивилів у виконанні Андрія Сірка й почалася ця презентація.

Євген Петрович розповів про деякі життєві обставини, які сприяли виробленню його світогляду, громадянської позиції, подякував за добрі слова і привітання.

Радивилівські поети присвятили старшому колезі, який у ці дні відзначив своє 77-річчя, чудові вірші (Галина Гнатюк, Василь Ярмусь, Григорій Комар). Одним із них і завершимо цю замітку (автор присвяти – Василь Ярмусь):

З нагоди презентації книги «Довга дорога до себе».

До себе йшов не рік, не два…

Ішов до себе півстоліття….

Писав, римуючи слова,

Про повоєнне лихоліття.

Вкладав одвічну суть добра

В життєву ниву, сіяв зерна,

Щоб плодоносити змогла

У ріднім краю і не вмерла.

Не йшов до щастя манівцем,

Свою топтав життя стежину.

І підсумок скріпив слівцем –

Добірним словом солов’їним.

Дитя епохи, гідний цвіт

Нащадкам дав поет – Гудима…

Не замовкайте і творіть

Для нас, шанована людино!